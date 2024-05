Presidente Prudente será palco da Feicorte – Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne

A cidade de Presidente Prudente foi escolhida para receber a maior feira de pecuária do Estado de São Paulo, a Feicorte – Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, evento promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com organização da Verum Eventos, que contará com o apoio da Prefeitura Municipal.

O evento acontecerá de 19 a 24 de novembro de 2024, no Recinto de Exposições ‘Jacob Josello’, com foco no gado de corte e na cadeia produtiva da carne.

O anuncio foi recebido pelo prefeito Ed Thomas e pelo secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento (Seagri), Maurício Nabhan, em reunião na tarde desta terça-feira (14/05), no gabinete do Paço ‘Florivaldo Leal’, que contou com a presença da CEO da Verum Eventos, Carla Tuccilio, e do diretor, Ailton Barbosa.

De acordo com Tuccilio, a Feicorte foi realizada tradicionalmente na cidade de São Paulo por 19 anos, porém, está há 10 anos sem ser promovida. “A retomada da Feicorte será em Presidente Prudente, local que possui tradição e bons produtores”, comentou.

Na programação da Feicorte Prudente, estão previstas diversas atrações, como alamedas de raças zebuínas e europeias, centrais de inseminação com amostra de animais, alameda de maquinários e implementos, leilões, workshops, festival gastronômico, cozinha show com produtos artesanais paulistas, test drive, entre outras.

O prefeito Ed Thomas agradeceu ao secretário de Estado da Agricultura, Guilherme Piai, e ao governador Tarcísio de Freitas, pela escolha de Presidente Prudente para receber um evento de tamanha magnitude e importância para o setor.

Ed Thomas também comentou sobre a parceria na Feicorte por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Seagri), que estará disponível para colaborar com o que for necessário.

História da Feicorte

Durante 19 anos, a Feicorte foi a maior feira indoor de gado de corte da América Latina, realizada anualmente no Centro de Exposições Imigrantes, atual SP Expo.

Em sua última edição, passaram pelos pavilhões cerca de 3.000 animais, 100 empresas expositoras, além das associações de raças zebuínas e europeias.

Anuncio oficial

O anuncio oficial da realização da Feicorte em Prudente aconteceu durante a Agrishow, em Ribeirão Preto, no início de maio, pelo secretário de Estado da Agricultura, Guilherme Piai.

Interessados em participar

A Verum Eventos será a responsável pela organização e captação das empresas. Os interessados em participarem da Feicorte podem entrar em contato pelo telefone (11) 99145-4263 ou pelo e-mail [email protected].