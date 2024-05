Caminhão com etanol pega fogo após acidente e interdita Rodovia Cândido Portinari em Batatais, SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro bateu na traseira do veículo que levava etanol, por volta das 5h50, na altura do km 343 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334). Ainda não se sabe o que provocou a batida. O impacto resultou no incêndio do combustível do caminhão-tanque, que ainda se espalhou pela pista.