FLÓRIDA: Motociclista fica ferido em acidente entre moto e camionete

Um motociclista ficou ferido após a colisão entre uma camionete S-10 e a moto que conduzia na avenida Vereador Augusto Roque, ao lado da Escola Pércio, em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu no início da tarde de hoje (20), envolvendo a camionete com placas de Flórida Paulista e a moto com placas de Pompéia.

Após a colisão, o motociclista caiu e foi parar ao lado da sucata de um veículo que estava na via pública, onde ficou até a chegada da ambulância da Prefeitura e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Adamantina.



Ele foi levado para a Santa Casa de Flórida Paulista para atendimento médico e a princípio, conforme apurado pela nossa reportagem junto ao Corpo de Bombeiros, teria sofrido ferimentos leves e escoriações. Apesar do susto, o condutor da camionete nada sofreu.

A Polícia Militar atua na preservação do local do acidente, na coleta de dados e depoimentos das partes envolvidas para a confecção do boletim de ocorrência.

A Perícia Criminal foi acionada e deverá emitir um laudo visando esclarecer as causas do acidente.