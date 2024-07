PACAEMBU: Partido Progressista tem nova direção e trabalha para eleição deste ano

O Partido Progressista (PP) tradicional sigla partidária, com ótima representação a nível estadual e federal, tem nova direção em Pacaembu.

O PP de Pacaembu agora tem como presidente Aderaldo Gestal que está liderando a construção do partido visando a eleição municipal deste ano na Cidade Paraiso.

Aderaldo Gestal, esteve presente na redação do jornal e site Folha Regional em Pacaembu, acompanhado pelo empresário Claudio Ledo Lopes, também membro do Progressistas.

Na oportunidade, Aderaldo Gestal afirmou que o PP estará presente e forte na eleição municipal deste ano em Pacaembu e que apesar da nova comissão executiva ter sido homologada próxima a finalização da filiação partidária, está se preparando ao pleito eleitoral.

“O Progressistas realizou a filiação de novos membros e conta com integrantes para a disputa das eleições que acontecerão em outubro próximo. Temos nomes de grande relevância que poderão agregar uma união de partidos, visando buscar o melhor para a população de Pacaembu”, destacou Aderaldo Gestal.

Aderaldo revelou ainda que o Progressistas está mantendo um contato direto e próximo com os demais partidos e lideranças pacaembuenses, com o intuito de unir forças com aqueles que compartilham do mesmo ideal da sigla, que é o progresso e avanço da Cidade Paraíso.

“Estamos abertos ao diálogo e a receber ideias que comunguem com as nossas. Afinal, Pacaembu merece mais e, juntos, poderemos colocá-la novamente nos trilhos do desenvolvimento”, finalizou Aderaldo Gestal.

O PP de Pacaembu recebeu recentemente a visita do assessor parlamentar Marcos Iarossi do deputado federal Mauricio Neves (PP) que garantiu o apoio ao partido em Pacaembu. “Junto com o Progressistas pacaembuenses, ajudaremos construir uma Pacaembu mais forte, portanto conte com o Partido Progressistas e com o deputado federal Mauricio Neves”, afirmou o assessor Marcos Iarossi.