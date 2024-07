Iniciadas as aulas do primeiro curso do programa Adamantina Qualifica

Na quinta-feira (11) a Prefeitura do Município por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico deu início ao primeiro curso programa Adamantina Qualifica. No total, 12 alunos se inscreveram e participaram da aula inaugural de Barbearia.

Os encontros serão realizados todas as segundas, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h, no CENAIC. A carga horária total é de 36h e duração de 1 mês.

O Adamantina Qualifica tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes à população, de forma gratuita, para que aprendam uma profissão e consigam gerar renda. Além disto, o programa vai treinar os candidatos para entrevistas de emprego e os ensinará a fazer currículo.

“Os currículos irão para o Bolsão de Currículos no Posto de Atendimento ao Trabalhador que fará a intermediação com empresas que buscam profissionais com qualificações específicas”, explicou a secretária municipal Luciana Pereira.

Junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa conta com as parcerias do Fundo Social de Solidariedade do Município, do Sebrae e do CENAIC.

De acordo com o cronograma, o próximo curso será de Designer de Sobrancelhas, com duração de 16 horas e capacidade para até 15 alunas. As inscrições serão abertas ainda neste mês de julho.