FLÓRIDA: LEILA CABELEIREIRA participa de formação profissional em São Paulo

A cabeleireira de Flórida Paulista, Leila Cristina Alves, participou de uma importante formação profissional na área da beleza, buscando aprimorar técnicas e oferecer ainda mais qualidade aos seus clientes.

O curso foi realizado no ROM Concept, de Romeo Felipe e Henrique Rocha. O espaço fica no Jardins em São Paulo, espaço que conta com mais de 4 mil m².

Considerado o maior do mundo e que conta com mais de 350 funcionários e 277 cadeiras de atendimento.Com a participação em eventos, Leila garante a qualificação contínua e ainda um atendimento mais moderno, seguro e alinhado às novidades do mercado de estética e beleza.

Com atendimento em Flórida Paulista, o espaço segue aberto para quem busca qualidade, profissionalismo e cuidado com a beleza. Mais informações e agendamentos podem ser feitos pelo telefone (18) 99615-1676.

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