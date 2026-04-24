LUCÉLIA: AROMA E SABOR, tradição e produção artesanal

A padaria Aroma e Sabor, em Lucélia, segue conquistando clientes com seu grande diferencial: a produção artesanal e o cuidado em cada detalhe.

Localizada na avenida Internacional, 2.279, a padaria mantém uma história de 10 anos, iniciada em Inúbia Paulista, sempre prezando pela qualidade e pelo sabor caseiro.

Sob o comando de Thailana Santos Lopes e Marcos, a Aroma e Sabor trabalha com receitas tradicionais e produção artesanal, oferecendo pães, doces e salgados sempre fresquinhos.

O atendimento acontece todos os dias, a partir das 6h da manhã até às 19h. Aos domingos, o funcionamento é até o meio-dia, ideal para garantir aquele café da manhã especial.

Além do atendimento ao público, a padaria também fornece pães para empresas que atuam no comércio de lanches, fortalecendo parcerias com o comércio da região.

Para mais informações ou encomendas, o contato é pelo telefone (18) 99660-4988.

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