PACAEMBU: TCHESCO CORRETORA DE SEGUROS: você e seus patrimônios em boas mãos

“Ter seguro para estar seguro”, afinal, o seguro nunca foi algo dispensável ou que pudesse “ser deixado de lado”. Até mesmo porque só quem luta no dia a dia e tem na vida as maiores conquistas sabe o quanto todo o trabalho e dedicação valem para se ter aquilo que se almeja.

E é por isso que a Tchesco Corretora de Seguros de Pacaembu está sempre ao lado de quem busca segurança, tranquilidade e o melhor suporte 24 horas.

A Tchesco trabalha com as principais marcas do mercado de seguros, entre elas a Porto Seguro, Azul, Itaú, SulAmérica, Bradesco, Tokio Marine Seguradora, Liberty Seguros, HDI e outras.

Seu proprietário, Leandro Martini Alves está sempre pronto para fazer a cotação e oferecer os produtos e serviços que mais se encaixam em seu perfil e necessidade, prezando pela segurança de seus bens e o bem-estar de sua família, empresa e negócios. Atendendo Pacaembu e toda a região.

Faça uma cotação com a Tchesco Corretora de Seguros, que também oferece consultoria, consórcios e financiamentos. Na rua Amador Rodrigues, 388, telefone (18) 99782-8431.

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