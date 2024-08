ADAMANTINA: 103 candidatos em 11 partidos concorrerão a nove vagas na Câmara Municipal

Na quinta-feira (15) foi encerrado o prazo estabelecido para o pedido de registro de candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o cadastro efetuado pela “Plataforma Eleitoral do TSE – Divulgacand”, um total de 103 pessoas pediram o registro de candidatura para vereador em Adamantina para a eleição deste ano.

São 11 partidos que apresentaram pedido de registro de candidatura a vereador, sendo eles:

NOVO (10 candidatos), PRD (09 candidatos), PP (10 candidatos), MDB (10 candidatos), PL (10 candidatos), PODEMOS (10 candidatos), REPUBLICANOS (10 candidatos), UNIÃO BRASIL (10 candidatos), PSDB (06 candidatos), PSD (10 candidatos) e PDT (09 candidatos).

Assim, os 103 candidatos a vereadores que solicitaram registro junto à Justiça Eleitoral concorrerão as nove vagas na Câmara Municipal de Adamantina para o mandato 2025 a 2028.

Os candidatos à vereadores de Adamantina poderão gastar durante a campanha eleitoral até o valor de R$ 15.985,08, estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Dos 103 candidatos a vereadores, 19 estão com o candidato a prefeito José Tiveron (NOVO e PRD), 10 estão com o candidato a prefeito Dr. Jorge Almeida (PP), 16 estão com o candidato a prefeito Daniel Robles (PSD e PSDB), e 49 estão com o candidato a prefeito Alcio Ikeda (REPUBLICANOS, MDB, UNIÃO, PL e PODEMOS). Já o PDT que tem chapa com 9 candidatos a vereadores não tem apoio a candidato a prefeito.