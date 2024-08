Lucélia passa a ter CEP por rua a partir de sexta-feira

A partir da próxima sexta-feira (30), Lucélia e mais 19 municípios – e seus distritos – do interior de São Paulo contarão com (CEP) Código de Endereçamento Postal por logradouro. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passarão a ter CEP individual, todos codificados dentro da faixa de CEP.

Lucélia, é uma das cidades que terão a mudança na codificação do endereço. Na região a medida também ocorre em Arco-Íris, Herculândia, Irapuru, Ouro Verde, Paulicéia e São João do Pau d’Alho.

Conforme os Correios, a nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na localidade. O sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Em Lucélia o CEP inicia em 17.780 à 17.789-999 e o CEP rural será 17.789-899.

A instituição recomenda que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os dados novos por logradouro.

Para consultar o CEP de cada logradouro, acesse, a partir de 30 de agosto o site dos Correios> Busca CEP. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores.