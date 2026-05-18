Caminhão baú tomba na SP-294, em Pacaembu

Um caminhão baú pertencente a um supermercado tombou na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 6h30, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Pacaembu.

O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso ao Cemitério Municipal. As causas do tombamento ainda serão apuradas. No momento do acidente, chovia no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina, da Concessionária Eixo e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no caminhão e não sofreu ferimentos graves. Ele recusou atendimento médico no local.