LUCÉLIA: APROCAF realiza Simpósio de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes

No dia 7 foi realizado o “Simpósio de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – Compromisso com a Denúncia”, promovido pela Associação de Proteção à Criança, Adolescente e Família de Lucélia (APROCAF).

O importante evento reuniu autoridades locais do executivo e legislativo, gestores escolares, agentes de saúde, enfermeiros, conselheiros tutelares e representantes da assistência social em um importante momento de conscientização, orientação e fortalecimento da rede de proteção. Também esteve presente Marcelo Lopes Alves, Diretor da DRADS Dracena, acompanhado das técnicas do órgão.

O evento contou com palestras do dr. Daniel Fellipe Dallarosa, promotor de Justiça da comarca de Lucélia, e da Neli Henriques Caccozi, especialista em terapia de família e casal, mestre em educação e doutoranda em psicologia, que abordaram a importância da denúncia, da prevenção e do compromisso coletivo no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A iniciativa reforçou a necessidade da união entre poder público, profissionais da educação, saúde e assistência social, fortalecendo ações de acolhimento, proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município.

Celebrando os 20 anos da APROCAF, ocorreu uma apresentação especial demonstrando o trabalho desenvolvido ao longo desses anos, reafirmando o compromisso com a proteção, o acolhimento e o fortalecimento de vínculos de crianças, adolescentes e famílias.

O evento contou com a presença de 122 participantes, reafirmando a importância da união da rede no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A APROCAF é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, cuja diretoria é constituída por voluntários da comunidade. É uma organização na área de assistência social e na defesa e garantia de direitos.

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