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segunda-feira, maio 18
Polícia

Idoso declarado morto em hospital apresenta sinais vitais durante preparo do corpo

folharegional

Um idoso, de 88 anos, dado como morto na Santa Casa de Presidente Bernardes (SP), apresentou sinais vitais durante o preparo do corpo em uma funerária em Presidente Prudente. 

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Santa Casa de Presidente Prudente, para onde o homem havia sido levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

No local, os militares foram informados de que a vítima, morador de Emilianópolis, havia sido socorrida neste sábado (16) à Santa Casa de Presidente Bernardes, onde o óbito foi declarado por uma médica de plantão em decorrência de “insuficiência respiratória”.

A funerária foi acionada e levou o idoso para Presidente Prudente para a preparação do corpo. No entanto, durante os procedimentos, funcionários perceberam que o homem estava se mexendo e respirando.

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Diante da situação, os trabalhadores acionaram o SAME, que o encaminhou para a Santa Casa de Presidente Prudente, onde ele permaneceu internado e estável.

O boletim de ocorrência foi registrado como omissão de socorro na Delegacia da Polícia Civil em Presidente Prudente. O caso foi encaminhado à Polícia Civil em Presidente Bernardes para continuidade da investigação.

A declaração de óbito da vítima foi apreendida.

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Santa Casa de Misericórdia

O homem foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia em Presidente Prudente (SP). 

Em nota oficial, o hospital disse que o paciente deu entrada na unidade por volta das 23h30 do último sábado (16), sendo prontamente atendido pela equipe médica. 

“Neste momento, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubado, e seu estado de saúde é considerado grave”, pontua a Santa Casa. (Por: Ifronteira)

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