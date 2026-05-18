PACAEMBU: Vereador lamenta falta de eventos esportivos em comemoração ao Dia do Trabalhador e cobra diretor de Esportes da Prefeitura

Na última sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, realizada na quarta-feira (13), o vereador Danilo Santos Cruz utilizou a tribuna para fazer cobranças relacionadas à área esportiva do município, destacando principalmente a ausência de eventos em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar afirmou que a população tem cobrado ações mais efetivas voltadas ao esporte e criticou a falta de programação esportiva na cidade durante a data comemorativa ao trabalhador, considerada feriado nacional. Segundo Danilinho personal, municípios da região promoveram diversas atividades esportivas, como torneios de futebol, competições de truco, bocha, atletismo e outras modalidades, enquanto em Pacaembu nenhum evento teria sido realizado.

O vereador direcionou as cobranças ao diretor de esportes da Prefeitura Municipal, afirmando que o responsável pela pasta não reage de forma positiva às críticas e reivindicações apresentadas. Ainda conforme o parlamentar, diversos pedidos relacionados a melhorias em praças esportivas e incentivos ao esporte já teriam sido encaminhados, porém sem retorno prático até o momento.

Danilinho destacou ainda que, como representante da população, é constantemente abordado nas ruas por moradores que cobram melhorias e mais investimentos no setor esportivo. Para ele, as reivindicações apresentadas na Câmara refletem justamente os anseios da comunidade esportiva local.

“Se não quer receber cobranças, que o diretor comece a trabalhar e colocar em prática o que se espera de sua função na Prefeitura. Pois se estiver trabalhando eu não vou usar a tribuna da Câmara para fazer cobranças”, afirmou o vereador durante a sessão.

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