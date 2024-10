Cocipa recebe presidente Associação Paulista de Supermercados

A Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista) recebeu nesta semana a visita do presidente da APAS (Associação Paulista de Supermercados), Erlon Ortega. Ele foi recepcionado na loja em Inúbia Paulista, tendo como anfitrião o gerente comercial da Cocipa, Márcio Cavalaro, que também é diretor regional da APAS (Regional Presidente Prudente).

A agenda do dirigente da APAS em Inúbia Paulista foi publicada nas redes sociais da Cocipa. Ele conheceu a loja e conversou com lideranças da Cooperativa, entre eles o gerente administrativo Jurandir Savi e Daniel Baumgartner, filho da presidente da Cocipa, Sandra Baumgartner. “Nosso presidente da APAS esteve aqui fazendo uma visita de cortesia, para que a gente pudesse trocar algumas ideias, trocar algumas informações”, destacou Márcio Cavalaro.

No vídeo, o presidente da APAS repercutiu suas impressões. “Obrigado pela recepção. Foi uma aula de gestão, uma aula de novos conceitos, uma loja tão ampla, quase 9 mil metros, com uma variedade incrível aqui no interior de São Paulo”, disse. “Para a gente que é do interior, é uma grata satisfação poder ver uma loja tão bem gerida e tão bem montada. E o mais importante que eu vi aqui hoje é o brilho nos olhos, o respeito pelos fundadores. Então, parabéns, obrigado. Espero voltar mais vezes aqui”, completou Erlon Ortega.

A APAS

Com uma sede na cidade de São Paulo, a APAS representa mais de 1.500 empresas de todos os portes e que somam mais de 4.500 estabelecimentos comerciais.

A Associação promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos supermercados de todos os portes e diferentes faturamentos.

Atuando com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na busca de mais liberdade para quem quer produzir mais, a APAS estimula o associativismo, promove relacionamentos de valor e fornece aos seus associados acesso a feiras, eventos e rodadas de negócios.

As soluções desenvolvidas pela APAS atendem todos os empreendedores supermercadistas, desde os que querem abrir seu primeiro negócio, as pequenas empresas que já estão consolidadas no mercado e as grandes redes varejistas.