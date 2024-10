Homem é preso com quase uma tonelada de maconha em Flórida Paulista

Na manhã desta quinta-feira, durante a Operação Impacto, uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) flagrou uma caminhonete SW4 carregada com drogas no km 613 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SPO-294, em Flórida Paulista.

Por volta das 9h40, os policiais deram sinal de parada ao motorista que trafegava pela SP-294, mas o homem tentou fugir e após acompanhamento, abandonou o veículo e entrou em uma área de mato.

Após buscas, o homem foi capturado e, na caminhonete, foram encontrados quase mil quilos de maconha.

A droga foi apreendida, totalizando 993 quilos de maconha, foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, onde a ocorrência foi registrada.