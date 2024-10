JUNQUEIRÓPOLIS: Cine Eixo estará na cidade nos dias 14 e 15 de outubro com 5 filmes e entrada gratuita

O Cine Eixo estará em Junqueirópolis, dias 14 e 15 de outubro. A carreta ficará no Pátio da Praça Centenário, ao lado do Museu Municipal.

As sessões serão nos seguintes horários: às 8h, 10h, 14h, 16h e às 19h, com um total de cinco filmes exibidos por dia (veja a programação detalhada abaixo).

As exibições da manhã e tarde são dedicadas aos alunos de escolas do município, mas caso ainda sobrem vagas as mesmas são abertas às demais crianças e acompanhantes.

Já a programação da noite é aberta à população em geral – crianças, jovens e adultos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente e no próprio local das sessões.

CARRETA CINE EIXO

Com estrutura semelhante à dos cinemas convencionais, o Cine Eixo oferece sala com isolamento térmico e acústico, ar-condicionado, bomboniere e som e projeção digitais.

O espaço tem capacidade para 78 pessoas sentadas e um elevador PCD para garantir que todos tenham acesso à magia do cinema. Para tornar a experiência ainda mais especial, pipoca e refrigerante são gratuitos para todos os espectadores.

A programação foi pensada para agradar a todos os públicos, com histórias cativantes e emocionantes para toda a família, de clássicos atemporais até as mais recentes aventuras animadas e comédia.

No primeiro dia de exibições, os espectadores terão a oportunidade de assistir a sucessos da Disney, como “Elementos”, exibido às 8h, e “Wish”, com sessão às 10h. Na sequência, o Cine Eixo exibe “Encanto” às 14h; “Pluft, o Fantasminha” às 16h (sessão com plena

acessibilidade), e “ A Pequena Sereia” às 19h.

Já o segundo dia de exibições reserva ainda mais surpresas, com o filme “Mundo Estranho”, exibido às 8h, “Lightyear” às 10h, “Dois Irmãos” às 14h, “A Bela e a Fera” às 16h, e o sucesso nacional “Mussum – O Filmis” às 19h (sessão com plena acessibilidade).

Serviço:

Os ingressos para as sessões devem ser retirados antecipadamente nos próprios locais e dias das exibições.