LUCÉLIA: Município participa do 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras da região

Na terça-feira (22), durante todo o dia, Adamantina sediou o 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e região. Além do município sede, participaram ainda as cidades de Campinas, Lucélia, Mirandópolis e Pacaembu.

O município de Lucélia esteve representado pela prefeita Tati Guilhermino e por Fernanda Crepaldi e outras mulheres empreendedoras, que fazem parte do grupo luceliense.

“Nosso foco foi cuidar da empreendedora, mostrando o quanto a profissional é fundamental para o seu negócio”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico de Adamantina.

No período da manhã, as participantes ainda assistiram a uma apresentação sobre “Reflexo do sucesso: como sua imagem e responsabilidade moldam seu negócio”, além de outras atividades.

No período da tarde, Selma Luz, consultora do Sebrae, que foi parceiro da realização do simpósio, falou sobre “Inteligência emocional”.

Depois, foi a vez de Ana Kathia Guerra, empreendedora cultural e gestora de RH e participante da Feira da Mulher Empreendedora de Campinas, contar a sua história para as participantes mostrando qual é o ponto de vista do impossível.

O simpósio ainda possibilitou que algumas empreendedoras tanto de Adamantina quanto de Campinas contassem suas experiências.

Por fim, as participantes ainda puderam conhecer a Loja do Artesão que funciona no Terminal Rodoviário de Adamantina.

O 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e Região foi uma realização da Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e contou com o apoio do Sebrae, Fatec e empresas parceiras.