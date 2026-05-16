Mulher morre e outras três ficam feridas em acidente

A Polícia Civil de Caiuá vai apurar as circunstâncias de um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, no Km 634 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), que resultou no falecimento da moradora do município, Maria Aparecida de Jesus Figueredo, de 64 anos.

De acordo com o delegado, Juliano Antunes Martins, informações preliminares, colhidas por ocasião do registro da ocorrência, apontam que a condutora do veículo, um utilitário Ecosport, teria perdido o controle de direção, vindo a colidir contra uma estrutura de concreto.

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“Havia quatro pessoas no veículo, a condutora e três passageiras, as quais foram socorridas aos hospitais de Presidente Venceslau e Presidente Epitácio. No período noturno, aportaram informações de que uma das passageiras veio a óbito. A Polícia Civil requisitou exames periciais ao IML [Instituto Médico Legal] e ao IC [Instituto de Criminalística]”, explica a autoridade policial.

O Centro de Controle Multimodal da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) ainda revela que, após o acidente, a Polícia Técnico-Científica esteve no local dos fatos. O utilitário foi removido por um guincho até um posto próximo.

O sepultamento de Maria Aparecida era previsto para este sábado, em horário não definido até a publicação desta matéria, no Cemitério Municipal. (Por: O Imparcial)

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