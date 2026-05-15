Acidente na vicinal entre Parapuã e Rinópolis deixa motorista ferido

Na manhã desta sexta-feira (15), um acidente de trânsito foi registrado na estrada vicinal entre os municípios de Parapuã e Rinópolis.

De acordo com as informações apuradas, um automóvel acabou atingindo um barranco em meio à chuva. O condutor, um homem, ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pela equipe da Unidade de Resgate.

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A vítima sofreu suspeita de fratura no fêmur, além de várias escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Osvaldo Cruz para atendimento médico. (Por: Redação – Informações e foto do Mais Tupã!)