Homem é preso após esfaquear casal em um bar em Presidente Prudente

Conforme testemunhas, o casal estava no estabelecimento, quando o homem chegou e foi em direção a mulher. Quando ela percebeu que o envolvido estava alterado, tentou se desvencilhar, mas foi atingida nas costas por uma faca, saiu do local gritando por socorro e se escondeu dentro do bar. Na sequência, o suspeito também desferiu diversas facadas contra o outro rapaz, que revidou com golpes de capacete.