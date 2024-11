FLÓRIDA: Prefeito assina convênio com a FAI e alunos de medicina atuarão em ESF’s

Na quinta-feira (7), o prefeito Wilson Fróio Júnior, acompanhado pela secretária de Saúde, Irene Rachel Duarte, assinou um importante convênio com o Centro Universitário de Adamantina (FAI), que permitirá a inserção de alunos do curso de medicina nas unidades de saúde de Flórida Paulista.

O objetivo é promover o desenvolvimento das atividades do internato, proporcionando aos futuros médicos a vivência prática nas unidades de saúde da cidade.

Durante a assinatura, o coordenador do curso de medicina da FAI, dr. Osmar de Oliveira Ramos, explicou que o convênio prevê a execução de um programa de internato de seis meses, que, além de contribuir para a formação dos estudantes, trará benefícios diretos à população floridense, com a melhoria da qualidade no atendimento médico.

Inicialmente, as unidades de saúde contempladas serão a Estratégia Saúde da Família (ESF) II, José Carlos Machado, e a ESF III, Roberto Florindo. Nessas unidades, os médicos atuantes funcionarão como preceptores, orientando os alunos durante o período de estágio. Além disso, os preceptores serão remunerados por meio de uma bolsa, garantida pelo convênio firmado com a FAI. Serão 20 alunos da FAI que estarão em Flórida, sendo 10 alunos em cada ESF atendida.

Em sua fala, dr. Osmar elogiou a estrutura das unidades de saúde de Flórida Paulista, destacando tanto a qualidade dos profissionais que atendem a população quanto as boas condições físicas das unidades. Ele enfatizou que o internato proporcionará um aprendizado significativo aos alunos, com a chance de trabalhar em um ambiente com alta demanda e diversidade de casos clínicos, o que é fundamental para a formação de médicos bem preparados.

O programa de internato terá início em fevereiro e seguirá até julho de 2024, e, segundo a secretária de Saúde, Irene Rachel Duarte, será uma oportunidade valiosa tanto para os estudantes quanto para a população, que contará com atendimento médico qualificado e ainda mais próximo nas unidades de saúde.