IRAPURU: Show de Natal promete noite mágica com Jair Super Cap Show

A Prefeitura Municipal de Irapuru anunciou um evento especial para celebrar o Natal em grande estilo. No dia 24 de dezembro, a praça central de Irapuru será o cenário de uma noite inesquecível, repleta de alegria, música e emoção.

A principal atração da noite será a banda Jair Super Cap Show, que subirá ao palco às 22h30, prometendo contagiar o público com um espetáculo vibrante e cheio de energia.

A programação foi cuidadosamente planejada para criar um ambiente de confraternização, perfeito para reunir famílias e amigos em celebração ao espírito natalino.

A Diretoria de Cultura da Prefeitura de Irapuru, responsável pela realização do evento, faz um convite especial à comunidade: “Venha celebrar o Natal com muita alegria e emoção, não perca essa noite especial! Vamos celebrar juntos o espírito natalino e compartilhar momentos únicos com quem amamos.”

O Show de Natal é uma oportunidade de viver momentos mágicos e reforçar os laços de união e amor característicos dessa data tão especial. Não fique de fora dessa festa que promete encantar todas as idades!

MARQUE NA AGENDA:

Data: 24 de dezembro

Horário: 22h30

Local: Praça Central de Irapuru

Traga sua família, convide seus amigos e participe dessa celebração única!