Edu Dracena é atração do Jogo de Amigos neste sábado em Adamantina

O ex-zagueiro jogador Edu Dracena que jogou no Guarani F.C de Campinas, Cruzeiro, Fenerbahçe da Turquia, Santos F.C., S.C. Corinthians e S.E. Palmeiras, será uma das atrações entre várias do Jogo de Amigos, que acontecerá em Adamantina neste sábado (14).

Jogador consagrado incluindo passagem pela Seleção Brasileira, e com vários títulos na carreira, Edu Dracena juntamente com seus filhos e outros jogadores estarão participando da partida de confraternização entre amigos que vai envolver jogadores de Adamantina e região.

O evento esportivo está programado para acontecer neste sábado (14), a partir das 10h00 no Estádio Municipal Antonio Goulart Marmo de Adamantina.

Segundo o organizador Rildo Araújo “Xapuri”, o intuito deste evento é incentivar a prática esportiva e bons momentos de lazer, recreação e confraternização entre amigos.

“Estamos fazendo este evento de última hora e as pressas, mas para o próximo ano vamos organizar com mais antecedência”, afirmou Rildo “Xapuri”.