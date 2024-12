JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito Neto Furini anuncia Cláudia Vellone como futura Diretora de Assistência Social

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

O prefeito eleito Neto Furini, juntamente com o vice-prefeito eleito Daniel Marques, apresentaram a futura diretora municipal de Assistência Social para a gestão 2025/2028, que tomará posse no dia 1º de janeiro. A apresentação foi feita através das redes sociais.

“Precisamos dar suporte para as Pessoas que mais precisam para que saiam da situação difícil e tenham autonomia. Essa será a premissa da Assistência Social de Junqueirópolis a partir de 2025”, ressaltou.

“Todo mundo sabe que o melhor Programa Social é o Emprego. Nossa gestão terá como ponto base atrair investimentos privados, reduzir a burocracia e carga tributária para que a Economia gire e mais empregos e rendas sejam gerados. Mas isso leva tempo e nesse tempo, precisamos garantir que as pessoas que mais precisam tenham suporte e apoio. E por isso, escolhemos a Cláudia Vellone para ser a Diretora de Assistência Social a partir de 2025. Ela tem conhecimento técnico e de campo para mudar a situação das Famílias que passam por uma situação difícil”, anunciou Neto Furini.

Cláudia Vellone é formada em Serviço Social, pós-graduada em Trabalho Social com Famílias e foi por quase 9 anos, Coordenadora de Assistência Social de Junqueirópolis. No último ano, atuou como Coordenadora do Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica na cidade de Dracena.

“Temos a certeza que Cláudia fará uma gestão técnica, transparente, com políticas públicas que vão tratar a Assistência Social como porta de entrada para transformar vidas, um meio para garantir que os Junqueiropolenses que mais precisam possam se preparar para o emprego e empreendedorismo, tendo autonomia para no futuro, viverem sem os benefícios”, finalizou.