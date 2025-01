FLÓRIDA: Associação Comercial entrega prêmios da promoção “Natal Premiado”

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) entregou os prêmios da promoção Natal Premiado 2024 aos clientes contemplados.

Com a presença do presidente da ACIFP, Murilo Ricardo, dos empresários cujas lojas tiveram os cupons extraídos da urna e dos clientes premiados, a entrega ocorreu na sede da Associação Comercial.

Celso Soares de Souza, cliente da Micalç Calçados, ganhou R$ 500 em vales-compra. Sueli Y. Hazima, cliente do Bazar Cruzeiro, também foi contemplada com R$ 500. Maria Sidneide Lustosa Pinho, que fez suas compras no Supermercado São Vicente, faturou R$ 1 mil em vale-compra. Kiyoko Koga, cliente dos Supermercados Ikeda, também ganhou R$ 1 mil. Aparecido Roberto Braulio, que fez compras na Loja Eldorado, foi contemplado com R$ 1 mil. Já João Vitor B. Santos, cliente do Auto Posto São José, ganhou R$ 1 mil.

O prêmio principal, de R$ 2 mil em vales-compra, ficou com a cliente dos Supermercados Ikeda, Elcia Santa Ré.

Ao todo, foram sorteados R$ 7 mil em vales-compra. A próxima promoção será a de Dia das Mães.