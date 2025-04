Homem é morto com facada em residência de Dracena

Um homem foi assassinado no fim da tarde desta terça-feira (8), em uma residência localizada na Rua Vendramin, em Dracena. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no local atendendo à ocorrência, que ainda está em andamento.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi encontrada dentro do imóvel, pela própria mãe, já ferida com um golpe de faca na altura do peito. O homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada no pronto-socorro.

O autor do crime ainda não foi identificado e teria fugido do local logo após o ataque. Equipes da Polícia Militar realizam buscas pela região, enquanto a Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação para tentar esclarecer as circunstâncias do homicídio, além de identificar e prender o responsável.



O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e, em seguida, liberado para a Funerária São Vicente, que cuidará dos trâmites para que os familiares possam se despedir da vítima.

A motivação do crime ainda é desconhecida.