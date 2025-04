JUNQUEIRÓPOLIS: Centro Comunitário Semente da Vida completa 27 anos de atividades

No ano de 1998, o senhor Francisco Ikeda, empresário de Junqueirópolis, proprietário de uma distribuidora de alimentos, criou o “Centro Comunitário Semente da Vida”, cuja função seria atender adolescentes de 12 a 16 anos no período de contra turno escolar. Em 1999 os colaboradores se reuniram para elaboração do Estatuto Social e para a realização da primeira eleição da diretoria e em maio deste mesmo ano, a ONG passa a ser reconhecida legalmente.

Tendo este empresário um compromisso com a área social do município, via a necessidade de dar oportunidade para adolescentes da periferia, através de atividades na área da educação, esporte, lazer e cultura, oferecidos na referida entidade.

O fundador da instituição achava necessário que a partir destas atividades fossem resgatados alguns valores essenciais como a paz, o amor, a não violência e drogas, a ação correta e a verdade, sendo que para isso seria utilizada uma metodologia no Programa de Educação em Valores Humanos, sem distinção de raça, cor ou credo religioso.

De 1998 a dezembro de 2004 as atividades eram realizadas em uma residência cedida pelo fundador, localizada a Rua Curitiba, nº 914, durante este período era disponibilizada 15 vagas anualmente, das quais todas eram preenchidas.

Com o aumento da demanda, viu-se a necessidade da ampliação do espaço físico, logo a família mobilizou-se na aquisição do imóvel e posterior doação para o Centro Comunitário Semente da Vida, localizado a Rua Curitiba, nº 262. Com essa aquisição foi possível a ampliação do número de atendidos para 30 adolescentes sendo divididos nos períodos matutino e vespertino.

Até o ano de 2003 a entidade foi mantida por uma empresa privada – Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda, contando também com a colaboração financeira de um grupo de associados e com a realização de promoções. Desde então, o Centro Comunitário Semente da Vida é mantido por Recursos Financeiros Municipal, Estadual e da realização de Eventos e Promoções e por um grupo de colaboradores.

Por Informe/Centro Comunitário Semente da Vida

.