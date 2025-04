DRACENA: Palestra destaca oportunidades e rentabilidade para o Turismo Rural no Município

A Secretaria de Cultura e Turismo, através do departamento de Turismo, realizou uma palestra sobre o tema “Turismo Rural – Rentabilidade, Oportunidade e Possibilidades” durante o evento Agro Com Elas, realizado no mês de março.

A palestra, ministrada pela coordenadora de Turismo, Lucinéia Figueiredo, abordou o imenso potencial desse segmento no município de Dracena. O evento trouxe reflexões valiosas sobre como as propriedades rurais podem diversificar suas atividades e agregar renda por meio do turismo, aproveitando a crescente demanda de turistas de grandes centros urbanos por experiências autênticas no interior paulista.

Durante a palestra, Lucinéia destacou as múltiplas possibilidades de exploração do turismo rural, enfatizando atividades como vivências no campo, passeios, caminhadas, ciclismo, agroindústria artesanal, hospedagem, turismo gastronômico, realização de eventos e festivais temáticos. Segundo ela, os viajantes urbanos buscam cada vez mais o contato com a natureza, a simplicidade e o bem-estar proporcionado pelo ambiente rural, o que abre espaço para o desenvolvimento de negócios inovadores no setor.

Além disso, a coordenadora ressaltou que o turismo rural não apenas fortalece a economia local, mas também valoriza a cultura e as tradições do campo, promovendo a sustentabilidade das propriedades familiares. Ela detalhou o caminho para quem deseja iniciar nesse setor, orientando sobre os principais passos.

A palestra também trouxe quatro exemplos de empreendimentos bem-sucedidos na região, mostrando como diferentes propriedades souberam explorar seu potencial turístico e alcançar ótimos resultados.

Por fim, a coordenadora de Turismo colocou-se à disposição para auxiliar os interessados na implementação do turismo rural no município, reforçando que esse é um setor em plena expansão, capaz de transformar a economia local e preservar a identidade rural da região.

Por Diretoria de Comunicação

.