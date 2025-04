Motorista fica ferido após bater na traseira de caminhão carregado de amendoim

Na manhã desta segunda-feira o condutor de uma picape vermelha trafegava pela estrada vicinal que liga Quatá a Tupã, quando já próximo a Tupã ele teve a visão ofuscada pelo sol, segundo seu testemunho, e colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão carregado de amendoim.

Apesar da violência do impacto o motorista teve ferimentos, aparentemente, leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Tupã para Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no local para registro do boletim de ocorrência e sinalização da via, que precisou ser totalmente interditada para trabalho das equipes de socorro. (Por: Mais Tupã!)