Homem é preso por importunação sexual contra colega de trabalho

A Polícia Civil , por intermédio do Plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e com o apoio de agentes das Unidades Especializadas DIG/DISE (Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (31), um homem de 32 anos, suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra uma colega de trabalho em Dracena. Em razão da natureza do crime, a identidade da vítima não foi divulgada.

A ação policial teve início logo após a vítima comparecer à unidade policial e relatar que, naquela manhã, enquanto exercia suas atividades no local de trabalho, estava agachada organizando materiais em uma prateleira quando o suspeito, também funcionário da empresa, se aproximou e lançou uma substância que atingiu sua cabeça e ficou fixada em seu cabelo. Ao perceber o ocorrido e notar o odor e a consistência da substância, a vítima suspeitou tratar-se de sêmen e entrou em estado de choque.

A gerência do estabelecimento foi acionada e, em uma conversa reservada, o suspeito teria confessado que a substância era, de fato, sêmen. A vítima conseguiu coletar resquícios do material que haviam caído no chão e os apresentou no Plantão da CPJ. Diante das informações, a Polícia Civil iniciou diligências e localizou o suspeito em via pública, efetuando sua detenção e conduzindo-o à unidade policial.

A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade plantonista e, durante o interrogatório, acompanhado por sua advogada, o acusado confessou ter lançado o sêmen na vítima, alegando que frequentemente ela fazia comentários duvidosos sobre sua orientação sexual.

O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do Código Penal e prevê pena de até cinco anos de reclusão. O suspeito permaneceu preso e ficará à disposição da Justiça.