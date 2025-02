JUNQUEIRÓPOLIS: Oficializada e eleita primeira diretoria do Projeto TEAjudo, em prol dos autistas

No último dia 31 de janeiro, foi apresentado o Projeto TEAjudo – Organização Autística de Junqueirópolis. A assembleia foi realizada na Divisão Municipal de Educação de Junqueirópolis.

O Projeto TEAjudo traz no seu esboço a proposta de implementar em Junqueirópolis atendimento e tratamento com uma equipe multidisciplinar como: Psicomotricista, Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga, Psicóloga e Nutricionista + Assistente Social e Advogada, sendo os especialistas para crianças do município que já possuem laudo.

Inicialmente o projeto tem como objetivo atender 25 pessoas semanalmente de 02 a 65 anos ou mais. O horário de funcionamento seguirá os das repartições públicas.

O sistema de agendamento e triagem, será feito através de um sistema online, onde o Projeto TEAjudo em parceria com a diretoria de saúde, educação e desenvolvimento social, entidades de apoio e organização não governamentais.

De acordo com as informações o diferencial do projeto é o tratamento continuo, que não segue o calendário de férias, ou seja, no período de férias escolares, as crianças terão seus atendimentos garantidos.

Na reunião foi realizada a eleição da diretoria, sendo realizada através de voto aberto, com transparência e consenso entre todos os presentes.

A diretoria eleita é a seguinte:

-Presidente: Marcelo Fernando do Nascimento

-Vice-Presidente: Djalma Santos Sartori Júnior

-1ª Tesoureira: Denise Xavier Oliveira

-2ª Tesoureira: Ana Lucia da Silva

-1ª Secretária: Bruna Stradioto

-2ª Secretária: Juliana Melo

-1ª Fiscal: Sabrina de Oliveira Prado

-2ª Fiscal: Célia Cristina da Silva

-3ª Fiscal: Daniele Aparecida de Oliveira Clementino de Souza

A reunião de Assembleia Geral de Constituição e Eleição da Primeira Diretoria da Entidade está registrada em ata, devendo a mesma ser registrada em cartório para a legalização da entidade.

O projeto TEAjudo, através de sua diretoria agradeceu a todos os presentes, e aos vereadores presentes; Terezinha Regodanso que recebeu o convite via Câmara Municipal, assim como os demais vereadores, bem como ao vereador Anderson Neguim por ajudar na divulgação do convite.