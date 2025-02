Na fuga, carro quebra e homem é preso com cocaína em Presidente Prudente

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/L63Z7FXeDO6JnudlnaM7I1

Dentro do carro foram encontrados sobre o banco dianteiro do passageiro 20 saquinhos de plástico com uma substância esbranquiçada semelhante a cocaína, prontos para serem vendidos. Na mesma sacola havia três porções maiores da droga e, no interior do veículo, dois aparelhos celulares.