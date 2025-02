JUNQUEIRÓPOLIS: Finais nesta quinta-feira definem campeões do sub-13 e infantil do Campeonato Futsal de Férias

Após um mês de grandes emoções dentro e fora de quadra, o Campeonato Municipal Futsal de Férias “Arnaldo Ferreira de Mello” – edição 2025 – de Junqueirópolis chega na reta final. Nesta quinta-feira, 6/2, os duelos no Ginásio de Esportes Cícero Gomes definem os campeões das categorias sub-13 e infantil.

Antecedendo as decisões, às 18h30 será realizado um jogo festivo entre os meninos da categoria sub-10.

Às 19h, o confronto entre os Amigos do Gui e a JSM/Boteko Comida Caseira vale o título de campeão da categoria sub-13.

Na sequência, às 20h, os Amigos do Jabá e os Amigos do Onça duelam na disputa do 3º e 4º lugar da categoria máster.

Fechando a noite de futsal, às 21h, os Meninos da Vila enfrentam a Santa Maria/Bar e Restaurante do Queijin na decisão do título de campeão da categoria infantil (sub-16).

O Futsal de Férias é uma realização da Prefeitura de Junqueirópolis, por meio da Comissão Municipal de Esportes, em parceria com a Câmara Municipal.