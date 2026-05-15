IRAPURU: Palestras sobre cidadania e segurança reúnem cerca de 400 alunos

A Escola Municipal Pedro Leite Ribeiro, em Irapuru, recebeu nesta quinta-feira (15) duas palestras voltadas à conscientização cidadã e à segurança pública. As atividades aconteceram nos períodos da manhã, às 8h, e da tarde, às 13h, sendo ministradas pelo Dr. Bruno e pelo Subtenente Barboza.

A ação integrou a “Semana da Cidadania e Segurança” no Estado de São Paulo, instituída pela Lei Estadual nº 16.086/2016 e posteriormente atualizada pela Lei nº 16.530/2017. A campanha é realizada anualmente na segunda semana de maio com o objetivo de promover debates, orientações e ações educativas sobre cidadania, prevenção e segurança.

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Idealizado pelo CONSEG de Irapuru, presidido por Carlos Francisco Lyrio, o evento reuniu aproximadamente 400 alunos, além de professores e integrantes da equipe escolar. Durante as palestras, os estudantes receberam folders educativos com informações sobre cidadania, regras de trânsito e orientações para o registro de boletins de ocorrência pela internet.

A Secretaria Municipal de Educação acompanhou as atividades, reforçando o apoio às ações de educação preventiva e formação cidadã no município.



Segundo o presidente do CONSEG, a iniciativa segue recomendação da Coordenadoria dos CONSEGs do Estado de São Paulo, buscando aproximar a comunidade escolar das ações de segurança pública e fortalecer a conscientização entre crianças e adolescentes. (Por: Redação)

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