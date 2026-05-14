Bebê de 5 meses morre em Osvaldo Cruz

Um bebê de apenas 5 meses morreu após sofrer um mal súbito no berçário Cantinho Dona Alice. Segundo informações de uma fonte do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 10h40.
Funcionárias informaram que haviam alimentado as crianças, realizado o procedimento para arrotar e colocado os bebês para dormir.
Durante uma verificação de rotina, perceberam que o bebê em questão não estava respirando. Equipe dos Bombeiros tentou reanimação e manobras de desengasgamento.
O bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Osvaldo Cruz, onde novas tentativas de reanimação foram realizadas pela equipe médica, mas a criança infelizmente faleceu.
Cantinho Dona Alice divulgou nota oficial
Em nota, o Cantinho Dona Alice lamentou profundamente o ocorrido e informou que o caso está sendo apurado.
A instituição destacou que atua desde 1989 no atendimento infantil e atualmente atende 82 crianças.
“É com profundo pesar que o Berçário Cantinho Dona Alice comunica o falecimento de uma criança de 5 meses na data de hoje. Neste momento de imensa dor, toda a equipe pedagógica, funcionários e direção se solidarizam com a família, amigos e toda comunidade”, informou a entidade”, diz a nota. (Por: Jornal Cidade Aberta)