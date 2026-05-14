Bebê de 5 meses morre em Osvaldo Cruz

Um bebê de apenas 5 meses morreu após sofrer um mal súbito no berçário Cantinho Dona Alice. Segundo informações de uma fonte do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 10h40.

Funcionárias informaram que haviam alimentado as crianças, realizado o procedimento para arrotar e colocado os bebês para dormir.

Durante uma verificação de rotina, perceberam que o bebê em questão não estava respirando. Equipe dos Bombeiros tentou reanimação e manobras de desengasgamento.

O bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Osvaldo Cruz, onde novas tentativas de reanimação foram realizadas pela equipe médica, mas a criança infelizmente faleceu.



Cantinho Dona Alice divulgou nota oficial

Em nota, o Cantinho Dona Alice lamentou profundamente o ocorrido e informou que o caso está sendo apurado.

A instituição destacou que atua desde 1989 no atendimento infantil e atualmente atende 82 crianças.