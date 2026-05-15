Medicina Veterinária da FAI realiza 16º Dia de Campo com palestras, gincana e show musical

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina – FAI, representado pela Turma XXI, promoverá a 16ª edição do Dia de Campo na próxima terça-feira, 19 de maio. O evento, que será sediado nas instalações da Camda, oferecerá aos participantes um ciclo de palestras focado na vivência prática e no mercado de trabalho, além de atividades de lazer que incluem coffee break, almoço, competições de gincana e um show com a cantora Malu Ventura.

A programação técnica começa logo pela manhã. Às 08h30, o médico veterinário Diego Barbosa de Freitas ministrará a palestra com o tema “Manejo de Animais Atletas: A vida atrás dos Bretes”. O profissional é especialista em Vigilância Sanitária, especialista em Comportamento e Bem-estar animal, e atua há mais de 10 anos prestando assessoria e consultoria veterinária em eventos de diversos estados do Brasil.

Na sequência, às 10h, o foco se voltará para o desenvolvimento de carreira com a palestra “Gestão da Vida Profissional no Campo”. O tema será conduzido por Carlos Alberto, médico veterinário e atual Gerente de Pecuária e Nutrição da Camda. Com MBA em Gestão do Agronegócio, o gerente compartilhará sua experiência prática na gestão de operações e na liderança estratégica, com foco em eficiência, produtividade e resultados no agro.

No período da tarde, a partir das 13h40, o zootecnista Rafael Rodrigues Jorge encerrará o ciclo de palestras abordando o “Uso de Cães de Pastoreio em Rebanho”. Ele é presidente da Associação Paulista de Criadores de Ovinos (ASPACO), diretor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Suffolk (ABCOS) e proprietário da Cabanha M.R.J. e do Canil Pastores do Cerrado.

Para equilibrar o intenso aprendizado técnico, o 16º Dia de Campo também foi pensado como um espaço de convivência. Ao longo do dia, os presentes terão à disposição um coffee break e um almoço. A diversão ficará por conta das competições de gincana e, para fechar a programação de forma especial, haverá uma apresentação musical com a cantora Malu Ventura.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP – Crédito: Agência/FAI

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