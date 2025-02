De folga, policial militar salva a vida de mulher engasgada

Ontem (6) a Soldado PM Lutiele do 25º Batalhão do Interior, de folga em um restaurante em Dracena, com um gesto de amor ao próximo, atuando com devoção e comprometimento salvou uma senhora que estava sendo vítima de engasgamento onde tal circunstância poderia comprometer sua vida.



A policial em sua rápida ação e profissionalismo conseguiu com a técnica manobra de Heimlich desobstruir as vias aéreas salvando então a vida da mulher.



Hoje, a Soldado PM Lutiele e a Sra Maria Amélia se reencontraram e puderam se abraçar e agradecer a Deus pela benção.



Este ato orgulha e enaltece o nome da Polícia Militar que tem dentre os objetos servir e proteger a sociedade.