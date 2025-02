Morre criança de 6 anos que foi socorrida em estado grave em acidente

A batida aconteceu por volta das 7h30, no km 328 da Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-332). De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), uma motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a barreira do canteiro central da pista. O veículo chegou a ficar atravessado na via.