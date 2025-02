Fapidra tem data definida e acontecerá em julho

A Fapidra, a maior festa da Alta Paulista, acontecerá de 07 a 13 de julho de 2025, em Dracena.

A Mega Eventos, sob a produção de Fábio Prates, anunciou hoje a nova data, alterando o período previamente divulgado de 16 a 20 de julho.

O evento promete uma programação grandiosa, com as maiores atrações do cenário nacional, rodeio, exposições e muitas novidades.

A Fapidra é referência na região, movimentando turismo, economia e cultura.

A edição de 2025 promete ser histórica e imperdível!