Reitoria da FAI decide manter mensalidades sem reajustes em 2025

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (FAI) decidiu não reajustar as mensalidades dos cursos da Instituição em 2025. Segundo o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a decisão foi tomada considerando o cenário econômico nacional – com estimativa de inflação acima do teto e queda no poder de compra das famílias – e pensando em amenizar o impacto financeiro no orçamento dos estudantes.

“Esta é mais uma demonstração da valorização da FAI pelos seus alunos, com o objetivo de facilitar a vida acadêmica e dar tranquilidade a eles durante seus estudos e sua formação profissional para o mercado de trabalho”, assinalou o reitor.

Segundo divulgado pelo jornal Valor Econômico em 10 de janeiro, “a inflação oficial brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o ano de 2024 com alta de 4,83%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado está acima do teto da meta de inflação para o ano. A meta era de 3%, com tolerância até 4,5%. A alta de 4,83% do IPCA em 2024 também ficou acima da taxa de 2023 (4,62%)”.

“Um aumento nas mensalidades, diante deste cenário de subida de preços, pode desestimular o aluno a permanecer no curso de graduação e representar uma barreira em sua formação e na busca da concretização do seu sonho”, ponderou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira, ao acrescentar que “abrimos mão do reajuste porque sabemos das dificuldades que muitos alunos enfrentam e queremos garantir que continuem seus estudos sem obstáculos financeiros”.

A boa notícia chega poucos dias antes do início das aulas, marcado para 10 de fevereiro, segunda-feira.

“Para nós, manter a mensalidade faz toda a diferença. Com os altos custos envolvidos na vida acadêmica, saber que não haverá aumento nos dá mais segurança para seguir no curso e nos dedicarmos totalmente à nossa formação”, afirma Maria Clara Rodrigues Montelo, estudante do 7º termo de Medicina e presidente do Centro Acadêmico.

Superávit

Nos últimos três anos, a FAI conseguiu um crescimento financeiro expressivo. Graças a um planejamento eficiente e ao aumento no número de alunos, o orçamento da Instituição quase dobrou, passando de R$ 44 milhões em 2021 para R$ 82,3 milhões em 2025. Esse cenário positivo permitiu manter as mensalidades sem reajustes.

“Tivemos três anos consecutivos de superávit financeiro, demonstrando uma governança responsável e o compromisso com o dinheiro público”, avaliou o reitor.