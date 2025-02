Atlético Pacaembuense garante o título do Campeonato de Férias 2025

A equipe do Atlético Pacaembuense, de Pacaembu, conquistou o título de campeão do Campeonato de Férias de Futsal 2025, que ocorreu no Ginásio de Esportes Walter Cavichioli, na noite desta sexta-feira, 07 de fevereiro.

A decisão do tradicional torneio contou com a casa cheia, já que um excelente público prestigiou os jogos da competição deste ano. A equipe do Ninguém Bom ficou com o terceiro lugar após vencer a equipe Macaparana por 6 a 5.

A grande final foi disputada nos pênaltis entre Atlético Pacaembuense e Real Madruga. Em um jogo emocionante, o Atlético Pacaembuense levou a melhor e sagrou-se campeão, consolidando-se como um dos grandes times do futsal pacaembuense.

Após a partida, aconteceu a cerimônia de premiação, com a presença de autoridades como a Vice-Prefeita Bete Gratão, Vereadores, Diretor de esportes Tiãozinho e equipe do Ginásio de Esportes. Foram entregues troféus individuais aos destaques da competição:

Equipe menos vazada (Atlético Pacaembuense), Fair Play( Macaparana), Artilheiro da competição com 15 gols ( Helton Rebeco) e melhor jogador da final ( Gasolina) do Atlético Pacaembuense.

Com essa conquista, o Atlético Pacaembuense reafirma sua força no cenário esportivo local, levando para casa o título do Campeonato de Férias 2025, que reuniu as equipes de futsal do município.