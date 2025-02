Mulher de preso tenta entrar com droga na Penitenciária de Junqueirópolis

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Policiais Penais flagraram uma visitante, esposa de detento alojado na Penitenciária de Junqueirópolis, em posse de uma porção de entorpecente quando tentava entrar na unidade no sábado passado (8).

Servidores detectaram objeto estranho no corpo da mulher quando ela passou pela revista no escâner corporal. Ao ser indagada, ela acabou entregando de forma voluntária um invólucro que continha substância esverdeada com características de ser maconha.

Diante da constatação do ilícito, a visitante foi conduzida até a central de flagrantes onde foram tomadas as providências cabíveis.

