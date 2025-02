LUCÉLIA: PM prende homem por tráfico e drogas mulher acaba presa por furto

Neste domingo (9) um homem foi preso acusado de tráfico de drogas, em Lucélia, e uma mulher acabou presa acusada de furto. As duas prisões foram realizadas pela Polícia Militar.

Na ocorrência de tráfico de drogas, de acordo com a PM, denúncias levaram as equipes a um suspeito. No patrulhamento o indivíduo foi avistado e ao perceber a aproximação da viatura teria jogado algo em solo e tentado empreender fuga.

O homem foi abordado e encontrado no local um pino amarelo contendo certa quantidade de cocaína. Já na janela de um imóvel os policiais localizaram uma pequena quantidade de maconha pronta para consumo.

Ao ser questionado sobre o entorpecente o homem disse ter realizado a compra da maconha pelo município de Osvaldo Cruz, tendo adquirido um quilo pelo valor de R$ 1.200,00, e que teria ido ao local para buscar uma porção que havia ficado para trás, informando ainda que haveria cerca de 150 gramas da droga em sua residência, sendo o volume localizado em um terreno ao lado da casa do autor.





De acordo com a PM o homem recebeu voz de prisão e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Adamantina sendo elaborado o flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo o indivíduo preso, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia.

Mulher presa acusada de furtar celular de idoso

Já na noite de domingo, por volta das 19h, também em Lucélia, uma equipe policial estava em deslocamento para atendimento de uma ocorrência, quando pela esquina das avenidas Brasil x Internacional foi acionada por um idoso de 78 anos, informando que seu aparelho celular havia sido furtado por uma mulher.

De imediato a equipe iniciou diligências a fim da localização da suspeita, que foi avistada a pé pela Rua Carlos Donatoni, onde foi abordada e localizado na sua posse o aparelho celular da vítima.

A mulher, de 40 anos, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto e foi conduzida ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde permaneceu presa à disposição da justiça, para a audiência de custódia. O aparelho celular foi devolvido ao idoso.