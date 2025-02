Dois homens são presos por suspeita de furto de moto

Na tarde de ontem (10), por volta das 17h21, policiais militares de Dracena abordaram um homem de 41 anos, conhecido por envolvimento em furtos, enquanto carregava dois pneus de moto.

Conforme a PM, ao ser questionado, ele confessou que havia furtado uma motocicleta com outro comparsa e que o veículo estaria em uma casa abandonada.

Os policiais se dirigiram ao local indicado, onde encontraram uma moto Honda Fan 125 sem as rodas, confirmando a versão do suspeito. Também foi encontrado o outro autor do crime, um homem de 27 anos.

O proprietário da moto foi localizado e confirmou o furto.

Diante das evidências, ambos os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária, onde o Delegado ratificou a prisão em flagrante.

Os dois homens suspeitos permanecem à disposição da Justiça.