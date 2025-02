Dracena Futsal está confirmado na Liga Nacional de Futsal 2025

Na terça feira (4) a Liga Nacional de Futsal (LNF) anunciou, por meio de suas redes sociais, que o Dracena Tempersul Unifadra fará parte da competição em 2025.

Será a segunda vez que a equipe irá jogar a competição de nível nacional. Ela já havia participado em 2020 por meio da aliança com franquia da Intelli, onde a equipe ficou em 6° lugar no grupo A, e acabou ficando fora da segunda fase.

Neste ano a equipe de Dracena participara com a vaga da fornecedora de uniformes Athleta, na qual será a patrocinadora da equipe. Uma parceria com a equipe de futebol São Paulo FC, além do Athleta, chegou a ser comentada, mas as conversas não foram para frente, mas ainda assim foi firmado com a distribuidora de uniformes.

Em janeiro o diretor técnico da Liga Nacional de Futsal, Diego Fernandes Couto, foi até a cidade de Dracena para realizar vistorias nas instalações do clube, onde foi solicitado a realização de ajustes em alguns detalhes em Ginásios do Município. A vistoria aconteceu com a presença do presidente do time Lucas Batista, a prefeita Geni Lobo, vice-prefeito Jaime Nakano, secretária do governo Regina Moreira, secretário de esportes Juliano Ferraz e outros diretores da agremiação.

Toda a cidade está entusiasmada com a presença da equipe na Liga Nacional de Futsal, toda a comissão técnica e atletas do time se apresentaram para a pré-temporada, além da competição nacional, o Dracena Futsal também prevê participação na Liga Paulista de Futsal em 2025.