FLÓRIDA: Prefeito participa de encontro com o governador e secretários no Palácio dos Bandeirantes

Na quinta-feira (6), o prefeito Dr. José Andriotti esteve no Palácio dos Bandeirantes, onde participou de um encontro com o governador Tarcísio de Freitas, juntamente com todos os secretários do Governo do Estado e representantes de diversas pastas. O vice-prefeito Tairo Ferrarezi também esteve presente acompanhando o prefeito.

Na oportunidade o Governo de São Paulo apresentou os prefeitos os programas disponíveis para parcerias com os municípios durante o evento que foi denominado “Diálogos com Municípios”. O objetivo é auxiliar prefeitos que deram início neste ano ao novo mandato a partici-parem dos programas estaduais. O governo também disponibilizou um e-book que descreve os serviços e indica como os municípios podem aderir.

Os prefeitos também foram atendidos pelos órgãos estaduais em 21 estandes organizados no hall nobre do Palácio dos Bandeirantes. Os participantes receberam cartilhas com as descrições de 135 programas com potencial para beneficiar diretamente as cidades, além de ori-entações e regras para adesão a cada um deles.

“É importante falar um pouco do cenário e dos principais programas de governo para começar essa aproximação. Queremos estar ao lado dos municípios, das prefeituras, para levar à população a melhor gestão possível. Sei que são muitas as demandas municipais e a gente tem que entender os cenários para trabalharmos em conjunto”, explicou o governador Tarcísio de Freitas.

Além dos prefeitos, o evento contou com a participação de secretários estaduais, deputados federais e estaduais e secretários municipais.

O prefeito Andriotti afirmou que o evento foi de grande importância pois além de informar os programas e projetos oferecidos pelo Governo do Estado, proporcionou conhecimento para a implantação na cidade.

Andriotti aproveitou e manteve contato juntamente com o vice Tairo Ferrarezi com secretários do Governo do Estado e deputados que estiveram presentes.