PACAEMBU: Prédio do antigo Fórum poderá abrigar novo Paço Municipal

Através das redes sociais, o prefeito João Francisco informou no final do ano passado que esteve em audiência com o secretário estadual de Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade.

A audiência foi agendada pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa André do Prado que também esteve presente. Também participaram da reunião Gileno Gurjão Barreto, diretor-presidente da Prodesp, e Paulo Vidal, coordenador de Patrimônio do Estado.

Na audiência o prefeito pacaembuense apresentou solicitação para que o prédio do antigo Fórum de Pacaembu passe a abrigar o novo Paço Municipal, sendo que essa mudança visa garantir melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos servidores públicos.

A sugestão de utilizar o antigo Fórum tem sido um pedido recorrente da população, que vê o local como um patrimônio histórico de Pacaembu, com excelente localização, mas que atualmente não está sendo utilizado. O imóvel, que possui grande importância para a cidade, é um símbolo de sua história, e sua reutilização como sede do Paço Municipal pode preservar esse patrimônio, ao mesmo tempo que poderá trazer mais eficiência para os serviços prestados à comunidade.

Atualmente, a Prefeitura de Pacaembu paga aluguel para outros imóveis, mas com a possível mudança para o antigo Fórum, pode-se diminuir os custos e proporcionar um espaço mais adequado para o funcionamento das atividades administrativas.