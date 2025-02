MARIÁPOLIS: Prefeito, vice e secretária são recebidos pelo deputado Mauro Bragato

O deputado estadual Mauro Bragato recebeu o prefeito de Mariápolis, Ricardo Watanabe, acompanhado do vice-prefeito Gilson Paulo e da secretária municipal de Saúde, Regiane Penha.

A reunião teve como finalidade tratar sobre as necessidades do município de Mariápolis, com destaque para a área da saúde.

O deputado Mauro Bragato mais uma vez se comprometeu em atender as prioridades de Mariápolis junto ao Governo do Estado.

Ainda o deputado reafirmou o seu compromisso em trabalhar por melhorias para a população, atendendo as demandas apresentadas pelo prefeito e vice. “Meu mandato está à disposição para seguir contribuindo com o desenvolvimento de Mariápolis”, afirmou Mauro Bragato.