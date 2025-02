FLORA RICA: Prefeito Fabinho participa de encontro com o governador e secretários no Palácio dos Bandeirantes

Nesta quinta-feira (6), o prefeito Fabinho esteve no Palácio dos Bandeirantes, onde participou de um encontro com o governador Tarcísio de Freitas, juntamente com todos os secretários do Governo do Estado e representantes de diversas pastas.

O encontro teve como objetivo debater os desafios para 2025, fortalecer parcerias e buscar soluções para impulsionar a economia, gerar empregos e aumentar a arrecadação municipal.

Após o evento, o prefeito visitou os estandes das secretarias estaduais, onde prefeitos de todo o estado receberam consultorias e informações sobre projetos e programas desenvolvidos pelo Governo do Estado para o desenvolvimento dos municípios.

Entre as visitas, Fabinho destacou a Investe São Paulo – Desenvolvimento Econômico, buscando parcerias para o distrito industrial de Flora Rica, um passo importante para atrair novos investimentos e oportunidades para a cidade.

Depois do evento, o prefeito se encontrou com o vice-prefeito João do Neu, o secretário do Meio Ambiente Inaldo Nascimento e o assessor de governo Felipe, que estavam na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) cumprindo agenda em busca de recursos para Flora Rica.

10